Gastronomie L’Osterias große Pizza- und Pasta-Expansion

Demnach konnte L‘Osteria bereits im zweiten Quartal 2021 acht Neueröffnungen realisieren, unter anderem in Metzingen, München und im französischen Lyon. Für 2022 seien aktuell sieben weitere Restaurant-Eröffnungen geplant, wobei die genaue Zahl noch schwanken kann. Klar ist: Nach der Coronakrise schaltet die Restaurantkette wieder auf Expansion um – mit Folgen für den Personalbedarf. „Wir werden in den nächsten Jahren bis zu 10.000 neue Arbeits- und unzählige Ausbildungsplätze schaffen“, kündigt Silz an. Vor allem in Frankreich sieht L'Osteria „sehr viel Potenzial, da wir hier aufgrund der Größe des Landes mit ähnlich vielen Restaurants wie in Deutschland planen können“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Aber auch neue Märkte wie Polen, Spanien und Belgien sowie die skandinavischen Länder seien interessant.