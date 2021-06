Gastronomie Vapiano macht Schluss mit Pizza

Das zentrale Thema dabei: die Verbesserung der sogenannten „Guest Journey“, wie Neumann es ausdrückt: „Die Gäste müssen gemeinsam essen können. Das war in der Vergangenheit viel zu oft nicht der Fall und stets einer der großen Kritikpunkte am Vapiano-Konzept.“ Dafür ändert Neumann nun sukzessive die Serviceangebote für die Gäste. Mit „Kitchen-Monitoring-Systemen“ soll gewährleistet werden, dass künftig alle Speisen möglichst gleichzeitig bei den Gästen ankommen. „Wir sind sicher, dass wir mit diesen Konzepten wettbewerbsfähig sein werden“, sagt Neumann. Kein Anstehen. Prompte Bedienung. Gemeinsames Essen. Es kann so einfach sein.