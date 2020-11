Gastronomie-Verband „Das ständige Hoch- und Runterfahren hält die Gastronomie nicht durch“

Im dritten Szenario, bei weniger als 35 Neuinfektionen, je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, sollen gar zehn Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch Platz finden dürfen. Eine ziemlich ausgeprägte Lockerung, die sicherlich nicht ohne Gegenwehr der Behörden durchsetzbar wäre. Für die Mitarbeiter gelte dann wie in allen Szenarien eine Maskenpflicht. Auch aus der Beschlussvorlage für die MPK am Mittwoch geht hervor, dass Länder mit weniger als 35 Neuinfektionen schon vor dem 20. Dezember von den Regelungen abweichen könnten. Nach dem Plan des „Leaders Club“ wäre das ständige „Hoch und Runterfahren“ zwar nicht vorbei. Allerdings wäre es für die Betriebe nachvollziehbar, wann sie öffnen dürfen oder schließen müssten, so das Netzwerk.



Der „Leaders Club“ schickt allerdings voraus, dass einzelne Landkreise nicht aus der Reihe tanzen dürften, wenn das gesamte Bundesland oder die Republik im Schnitt den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen übertreffen. „Bei bundesweiten bzw. landesweiten Überschreitungen von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen sind bundesweite bzw. landesweite schwerwiegende Maßnahmen anzustreben“, heißt es in dem Papier. Das würde bedeuten: Alle Betriebe müssen schließen.