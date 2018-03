Gauselmann: Spielautomaten-Hersteller aus Ostwestfalen gehört zu den Markenkönigen

China meldete 48.882, die USA 56.624 Patente an. Deutschland lag mit 18.982 Anmeldungen hinter Japan auf Platz 4. Weltweit laufen mehr als 60 Prozent der Patente, die in mehr als einem Land angemeldet werden, durch das Wipo-System. In den anderen Fällen melden Firmen Patente selbst separat in mehreren Ländern an.