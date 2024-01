GDL bestreikt Bahn Verdoppelte Nachfrage: Diese Unternehmen profitieren vom Bahnstreik

„Eurowings verzeichnet in diesen Tagen die höchsten Buchungseingänge seit mehr als vier Jahren“, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Dabei stellen wir eine sprunghaft steigende Nachfrage insbesondere auf innerdeutschen Strecken fest.“ An Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Köln/Bonn oder Stuttgart verfüge Eurowings aber noch über freie Kapazitäten. Zusatzflüge und der Einsatz größerer Airbus-Flugzeuge würden geprüft. Die Lufthansa selbst verzeichnet für den von Mittwoch bis Montag geplanten Streik „einige zusätzliche Buchungen für ihre innerdeutschen Flugverbindungen und setzt auf verschiedenen Strecken größere Flugzeuge ein, um möglichst vielen Gästen eine Reisemöglichkeit zu bieten“, wie ein Unternehmenssprecher sagte.