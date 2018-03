Weselsky: Die Zahl klingt zunächst beachtlich. Man muss sie aber relativieren. Rund 70.000 Mitarbeiter muss die Bahn in den kommenden zehn Jahren allein schon fluktuationsbedingt ersetzen. Ab 2013 steigt die Zahl der in Rente gehenden Beschäftigten steil an. Völlig ungelöst ist zudem die Frage, wo die neuen Leute herkommen sollen. Schon heute fehlen bei der Bahn rund 500 Lokführer, in der gesamten Branche sind es rund 800.