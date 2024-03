GDL Claus Weselsky gibt „Denkfehler“ zu, will aber trotzdem streiken

Unterdessen räumte Weselsky ein, bei seiner Kritik am Vorschlag der Bahn falsche Angaben gemacht zu haben. Er hatte am Montag gesagt, der Vorschlag der Vermittler habe lediglich eine Senkung auf 37 Stunden bei vollem Lohnausgleich vorgesehen. Eine weitere halbe Stunde Senkung wäre demnach im Rahmen eines bestehenden Arbeitszeit-Wahlmodells bei der Deutschen Bahn möglich gewesen. Die Bahn hatte diese Darstellung zurückgewiesen. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ räumte Weselsky am Dienstag ein, er habe einen Fehler gemacht. „Mir ist in der Pressekonferenz ein Denkfehler unterlaufen“, sagte er der Zeitung. Das ändere aber nichts an seiner Haltung.



Lesen Sie auch: Das müssen Bahnkunden und Pendler jetzt wissen



Tatsächlich schlägt die Bahn in ihrem Einigungsvorschlag vor, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden zu senken, bei vollem Lohnausgleich. Um die erste Stunde sollte zum 1. Januar 2026 reduziert werden, um die zweite zum 1. Januar 2028.