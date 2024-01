GDL Längster Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn: Lokführer streiken ab Mittwoch

Das wäre Rekord: Die Deutsche Bahn steht vor dem längsten Streik ihrer Geschichte – trotz eines verbesserten Tarif-Angebots. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte am Sonntag für Mittwochmorgen um 02.00 Uhr die vierte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt an. Der Ausstand soll bis kommenden Montag um 18.00 Uhr dauern. Im Güterverkehr wird bereits ab Dienstag, 18.00 Uhr, zum Streik aufgerufen. Zuletzt war 2015 bei der Deutschen Bahn ein Ausstand über fünf Tage ausgerufen worden. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte im ZDF-Morgenmagazin, der Tarifkonflikt nehme zunehmende destruktive Züge an. „Ich habe Null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung.“ GDL-Chef Weselsky tue auch seiner Gewerkschaft damit keinen Gefallen. Die Bahn nannte es maßlos, dass die GDL bei einem verbesserten Angebot nicht einmal an den Verhandlungstisch komme.