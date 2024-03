GDL und Deutsche Bahn Tarifverhandlungen gescheitert: Wann drohen neue Streiks?

„Die DB bewertet nun die aktuelle Situation und prüft die nächsten Schritte“, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Die GDL kündigte an, sich an die Vereinbarungen zu halten. Das dürfte auch die selbst auferlegte Friedenspflicht bis einschließlich diesen Sonntag einschließen. Am Montag will die Gewerkschaft dann über das weitere Vorgehen informieren. Streiks gelten als wahrscheinlich. Wie beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren können, ist derzeit völlig offen.