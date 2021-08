GDL versus Deutsche Bahn Steht Deutschland vor dem härtesten Bahnstreik aller Zeiten?

Auch die Tarifpluralität, also die Existenz von zwei Tarifverträgen für eine Berufsgruppe – was das Tarifeinheitsgesetz an sich ausschließt – wäre möglich. „Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Tarifeinheitsgesetz umzusetzen“, sagt Seiler. Die Bahn hat rund 300 unterschiedliche Betriebe, also juristische Einheiten wie GmbHs im Fern-, Regio- oder Güterverkehr, in denen nur ein Tarifvertrag gelten darf. In 16 Betrieben vertritt die GDL die Mehrheit der Beschäftigten – dort wäre ihr Tarifvertrag maßgeblich, sonst nirgends. Aber es gäbe die Möglichkeit auf eine Ausnahme, wenn alle Parteien mitspielen. „Wir haben jederzeit gesagt, dass wir mit GDL und EVG gemeinsam über Möglichkeiten diskutieren würden, wie wir eine Tarifpluralität in den Betrieben mittels einer Vereinbarung ausgestalten können“, erläutert Seiler. Eine geordnete Koexistenz beider Gewerkschaften sei möglich. „Man muss nur bereit sein, nach Wegen zu suchen. Die GDL verweigert sich.“