GDL Wenn Weselsky so weiter macht, verliert er die eigenen Leute

Man mag Weselsky in solchen Momenten als einen demokratischen Menschenfänger abtun, der sich an die Vereinbarungen mit seiner Basis hält und nicht ausschert, um lediglich den Arbeitgebern entgegenzukommen. Oder aber man sieht in ihm den Trotzkopf, der aus persönlichen Belangen sich einer schnellen Lösung verweigert und sowohl die Bahnarbeiter als auch Fahrgäste in Unsicherheit belässt.