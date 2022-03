Gebrauchtwagenhändler Auto1 steigert Umsatz um 69 Prozent

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist im abgelaufenen Jahr rasant gewachsen. Die Erlöse kletterten um 69 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro, wie das in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im vierten Quartal reichte es sogar zu einem Plus von 99 Prozent. Das Rohergebnis stieg um 51 Prozent auf 431 Millionen Euro. Der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) weitete sich allerdings wegen des teuren Investitionskurses – unter anderem in Werkstätten – auf 107,1 Millionen Euro aus von 15,2 Millionen 2020.