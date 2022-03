Gebrauchtwagenhändler Für Auto1 könnte es 2022 holprig werden – Aktie bricht ein

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 kann das rasante Wachstumstempo im laufenden Jahr nicht halten. Für 2022 werde mit einem Umsatzplus von mindestens 19 Prozent und maximal 42 Prozent gerechnet, teilte das in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch mit. „Aktuell sind wir auf einer unebenen Straße unterwegs. Wir sehen uns mit stark steigenden Gebrauchtwagenpreisen konfrontiert und der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass sich die Menschen verstärkt Sorgen machen, was sich eben in Teilen auch auf die Nachfrage zumindest in Osteuropa auswirkt“, sagte Firmenchef Christian Bertermann der Nachrichtenagentur Reuters. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um 69 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro geklettert und lagen damit über der im November angehobenen Prognose. Im vierten Quartal reichte es sogar zu einem Plus von 99 Prozent.