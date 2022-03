Gehaltserhöhung für DB-Chef Lutz Die Bahn zahlt 90.000 Euro bei Verspätung

Es ist ja nicht alles schlecht. Die Deutsche Bahn hat vieles, was ein gesellschaftlich relevantes Fortbewegungsmittel ausmacht: In den großen Umbrüchen der heutigen Zeit ist auf sie Verlass. Sie fuhr stoisch ihre Züge durch die Lockdown-Monate. Sie hilft heute Ukraine-Flüchtlingen pragmatisch bei der Weiterfahrt in Deutschland und bei der Versorgung mit Hilfsgütern an der Grenze Polen/Ukraine. Sie ließe sich vollumfänglich mit Ökostrom betreiben. Vor allem: Die Bürger brauchen sie zigmillionenfach jeden Tag. Benzin und Diesel sind teuer. Die Fahrgastzahlen steigen wieder. Im März 2022 sei man im Fernverkehr bereits wieder „einen Schnaps über Vorkrisenniveau“ gewesen, sagte Finanzchef Levin Holle.