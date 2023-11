Gelsenkirchen Arbeitslosigkeit, Armut – aber das beste Mobilfunknetz

Die Wahl von Verizon als Netzbetreiber kommt nicht von ungefähr: „Die Amerikaner betreiben schon viele Campus-Netze in ihrer Heimat und haben viel mehr Erfahrung mit Anwendungsbeispielen als deutsche Anbieter“, so Dettenberg. Auch die Anwendung für das Sicherheitsmanagement in der Schalke-Arena existiert bereits in den USA. Für Verizon aber handelt es sich um das erste Campus-Netz in Kontinentaleuropa. In England betreibt der Anbieter bereits für die Seehäfen Campusnetze, die das Verladen von Containern dokumentieren und steuern.