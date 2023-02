Gen Z Wie hoch sind Ihre #Klarnaschulden?

„Jugendliche und junge Erwachsene sind auf der Suche nach ihrer sozialen Rolle in der Gemeinschaft, wollen mit Statussymbolen eine gewisse Attraktivität nach außen tragen. Die eigene Position in der Gemeinschaft zu finden, ist in diesem Lebensalter eine fundamentale psychologische Entwicklungsaufgabe“, kommentiert Psychologe Thilo Hartmann, Mitglied im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.. „Der Erwerb von teuren Klamotten und Technik ist ein Versuch, sich zugehörig zu fühlen“. Und das wissen auch die Unternehmen: Werbung ziele darauf ab, Menschen durch irrationale Kaufentscheidungen meist unnötige Produkte zu verkaufen, die versprächen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Durch soziale Medien könne die oft verdeckte Werbung außerdem perfekt auf Zielgruppen zugeschnitten werden. „Influencer mit Reichweite genießen eine hohe Akzeptanz bei ihren Followern. Sie dienen als Rollenmodell und verführen die jungen Menschen, ihrem Konsumverhalten nachzueifern“.



Und das trägt Früchte: Der Markt für Luxusgüter konzentriert sich auf eine zunehmend jüngere Zielgruppe. Laut einer Studie von Brain & Company, beginnt die Generation Z etwa drei bis fünf Jahre früher mit dem Kauf von Luxusgütern, als noch die Millennials, nämlich im Alter von 15 Jahren. Bis 2030 sollen die Ausgaben der Generation Z und der darauffolgenden Generation Alpha etwa dreimal so schnell wachsen wie die der anderen Generationen. Damit würde der Markt für persönlichen Luxus bis zum Ende des Jahrzehnts auf etwa 540 bis 580 Milliarden Euro ansteigen, 60 Prozent mehr als 2022.