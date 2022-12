Geplante Legalisierung Die Jäger des Cannabis-Marktes

Einer der bekanntesten ist der MBA-Absolvent Finn Hänsel. Sein Unternehmen Sanity verkauft Medizinal-Cannabis an Apotheken sowie rezeptfreie Cremes und Tropfen auf Cannabisbasis. Als Umsatz gibt er einen „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“ an. Hänsel will beim Aufbau des neuen Marktes dabei sein, später auch eigene Shops eröffnen. Derzeit schaut er sich in Berlin nach neuen Büros um.