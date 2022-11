Geplanter Kauf von Simon & Schuster: Bekommt Bertelsmann seinen Weltverlag?

Spannend ist das juristische Schauspiel aber vor allem auch, weil es einen ungeschminkten Einblick in die inneren Prozesse des Bertelsmann-Kosmos ermöglicht: So müssten Vorschüsse über eine Million Dollar von US-Chefin McIntosh persönlich abgezeichnet werden. Zahlt PRH mehr als zwei Millionen Dollar vorab, sei eine Genehmigung des PRH-Weltchefs Markus Dohle einzuholen. Dohle habe die Vorschuss-Vorschläge seines Teams aber noch nie abgelehnt, ließ PRH in dem Verfahren mitteilen. Ab einem Vorschuss von 75 Millionen Dollar sei eine Freigabe aus Gütersloh notwendig. Bislang wurde Bertelsmann-Chef Rabe aber noch nie gefragt, einen so hohen Vorschuss freizugeben. Der Rekordvorschuss in Höhe von 65 Millionen Dollar für die Memoiren von Barack and Michelle Obama habe unterhalb der Schwelle gelegen.