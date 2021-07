Geplatzte Fusion „Das Angebot von Vonovia war absolut inakzeptabel“

Vonovia-Chef Rolf Buch brachte bereits einen möglichen neuen Anlauf für eine Übernahme ins Spiel. Ab welchem Preis würde Union Investment seine Aktien verkaufen

Einen konkreten Preis kann ich Ihnen noch nicht nennen. Das liegt eben auch am fehlenden aktualisierten NAV von Deutsche Wohnen. Ich habe zudem keinerlei Sorge, falls die Fusion überhaupt nicht zustande kommen sollte. Deutsche Wohnen hat 70 Prozent ihres Portfolios in Berlin und ist damit in einem absoluten Wachstumsmarkt aktiv. Deutsche Wohnen hat eine glänzende Zukunft vor sich, auch wenn der Merger nicht zustande kommt.