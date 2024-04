Gerätegebühren Vodafone greift den teuersten Trick der Mobilfunkbranche an

Die Umstellung bei Vodafone dürfte eines der letzten Werke des gerade ausgeschiedenen Deutschlandchefs Philippe Rogge sein. Dem war es wichtig, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Vielleicht liegt der Trend zu mehr Transparenz für den Kunden in der Telekommunikation aber auch einfach in der Luft. In der Schweiz und in Österreich sind getrennte Verträge für Software und Hardware längst Usus. Die Telekom-Tochter für die junge Zielgruppe, Congstar, bietet „seit geraumer Zeit ausschließlich eine komfortable Smartphone-Finanzierung an“, so die Telekom-Pressestelle. Auf Wunsch lasse sich da das neue Smartphone in 24 monatlichen Raten zahlen: „Perspektivisch ist ein solches Modell auch für die Telekom vorstellbar.“



