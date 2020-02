Gericht verbietet „Jubiläumsdeals“ Testet Check24 aus, wie weit man gehen kann?

Der Allianz-Konzern etwa baut sogar an einer umfassenden Finanzplattform namens Heymoney. Nachdem im vergangenen Herbst der Digitalversicherer Allianz Direct an den Start ging, soll die Plattform in diesem Jahr einen Rundum-Service in Finanzdingen bieten. Das Unternehmen gibt nur zögernd Informationen preis. Doch klar ist: Über eine App können Nutzer dann Konten führen, Versicherungen verwalten und sogar Strompreise vergleichen. Als Plus sollen sie individuelle Gutscheine erhalten und Rabatte in Geschäften.