 Germania-Insolvenz: Die letzten Stunden der Pleiteairline

Richtig turbulent wurde es im Dezember und Januar. Wie genau die Monate verliefen, wollen Balke und seine Sprecher auf Anfrage nicht erzählen. Doch Insider schildern die Abläufe so: Als die Wirtschaftsprüfer in der Adventszeit an der Jahresbilanz arbeiteten, wurden sie skeptisch. Angeblich zögerten sie mit der Erklärung, dass aus ihrer Sicht das Unternehmen noch mindestens 18 Monate genug Geld haben wird, um weiter zu fliegen. „Schon damals hörten wir immer wieder, dass Karsten mehr oder weniger verzweifelt Geldgeber sucht“, so ein hochrangiger Manager der Konkurrenz. „Es sollte um mindestens 15 Millionen gehen, am besten um mehr.“