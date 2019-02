Germania-Insolvenz Die letzten Stunden der Pleiteairline

So durfte sich Andreas Ziegenhagen, Restrukturierungschef von Dentons, als Berater primär um die Holding kümmern. Detlef Specovius, Insolvenzspezialist von Schultze & Braun, hat die operativen Töchter beraten. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields steuerte die Expertise ihres Airline-Experten Konrad Schott und ihres Restrukturierers Lars Westphal bei. Und auch Frank Kebekus von Kebekus et Zimmermann, der bereits als Generalbevollmächtigter von Air Berlin wirkte, war als einer der zentralen Berater an Bord.