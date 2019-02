Germania ist insolvent Das Ende des letzten fliegenden Mittelständlers

Um 14 Uhr, kurz nach dem Mittagessen, flammte in den Büros der Berliner Ferienfluglinie Germania ein letztes Mal die Hoffnung auf. Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold, so eine Meldung der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung am Mittwoch, habe nach einem Besuch in der Verwaltung zusammen mit zwei Investoren das nötige Geld bereitgestellt, um die angeschlagene Fluglinie zu retten.