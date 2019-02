Wie tief die Not wohl ist, zeigt sich daran, dass das Insolvenzverfahren ausgerechnet jetzt beginnt. Normalerweise geht es einer Fluglinie, die wie Germania vor allem im Ferienverkehr tätig ist, am Jahresanfang am besten. „Hat eine Linie dann kein Geld, ist das ein Alarmzeichen“, so der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Im Frühjahr gehen die hohen Vorauszahlungen der Reiseveranstalter und langfristig buchender Einzelreisenden ein. Gleichzeitig haben Ferienflieger relativ geringe Ausgaben, weil sie im Winter wenig fliegen.