Gerüchte um neuen Aufsichtsratschef Major Tom passt nicht zur Lufthansa – deshalb könnte er Erfolg haben

Skeptisch sind auch Kenner des Politikbetriebs. Die EU und nationale Regierungen haben im Fluggeschäft einen immer größeren Einfluss angesichts der wachsenden Auflagen für Klimaschutz oder bei Übernahmen. Deshalb sei der Chefaufseher vor allem auch als Diplomat gefragt – eine Rolle, in der sich Enders bisher nicht bewährt hat. So sei in Berlin unvergessen, wie hart Enders agiert habe, als die Bundesregierung 2012 eine Fusion von Airbus mit dem britischen Rüstungskonzern BAE untersagte. Nachgetragen wird ihm bis heute auch, dass er 2013 die mit Paris gleichberechtigte Konzernzentrale in München entmachtet habe. „Seitdem hat er in Berlin noch weniger Freunde als Carsten Spohr in Brüssel seit dem Ringen um die Übernahme von Teilen der Air Berlin in 2018“, so ein Lobbyist.