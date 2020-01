Geschäft mit Knallern und Raketen geht zurück „Völlig überzogene Diskussion“ kostet Marktführer Weco Umsatz

Zum Jahreswechsel hatte eine ganze Reihe von Einzelhändlern öffentlichkeitswirksam auf das Geschäft mit Krachern und Raketen verzichtet und dies mit dem Argument begründet, einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu wollen. Als prominentester Vertreter kündigte die Baumarktkette Hornbach jüngst an, von 2020 an in Deutschland kein Feuerwerk mehr ins Sortiment zu nehmen.