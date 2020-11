Geschäftsreisen Ein Rückgang fast auf Null

Ebenso schwierig ist inzwischen die Organisation der Reise. Dafür sorgen zum einen die nicht mal innerhalb Deutschlands einheitlichen und ständig wechselnden Vorschriften, wo sich Reisende testen lassen müssen oder oft auch bei einem negativen Ergebnis in Quarantäne müssen. Keine große Hilfe ist auch das inzwischen deutlich geringere Angebot an Flügen und geöffneten Hotels. Weil die Kunden ausgeblieben sind, hat nicht nur die Lufthansa die Zahl ihrer Flüge um bis zu 85 Prozent gekürzt. Laut einer Übersicht des auf die Luftfahrt spezialisierten Datenanbieters ist die Zahl der regelmäßig angebotenen Verbindungen seit Februar von 649 auf 235 gefallen. Und auf den verbliebenen Routen fliegen die Linien deutlich seltener als zu Jahresbeginn. Deshalb müssen Reisende oft mit so langen Wartezeiten umsteigen, dass für viele Reisende die Trips zu viel Zeit kosten und sie lieber verzichten.