Geschäftszahlen: Uber häuft mit Entwicklung selbstfahrender Autos Riesenverluste an

San FranciscoDer Fahrdienstvermittler Uber hat in den vergangenen Monaten Tag für Tag bis zu zwei Millionen Dollar für die Entwicklung selbstfahrender Autos ausgegeben. Zuletzt konnten immerhin die Einnahmen deutlich gesteigert werden. Das geht aus den Geschäftszahlen hervor, die das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco veröffentlichte. Von der Gewinnzone ist Uber allerdings noch weit entfernt.