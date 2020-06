Gespräche mit Gewerkschaften Lufthansa ringt weiter um Krisenpaket

Die rund 5000 Piloten hatten Gehaltseinbußen von 350 Millionen Euro über zwei Jahre angeboten. Ein Sprecher der VC erklärte, die Gewerkschaft wolle ebenfalls vor Donnerstag zu einer Einigung kommen. Doch es gebe noch viele offene Baustellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wartet hingegen ab, ob das Rettungspaket auf dem Aktionärstreffen durchkommt. Verhandlungen sind erst für Freitag geplant. Nach früheren Aussagen von Verdi-Vizechefin Christine Behle forderte die Lufthansa mehr als 20 Prozent Entgeltkürzung.



Die Gewerkschaften riefen unterdessen die Belegschaft zu Kundgebungen und Mahnwachen, um sich für die Rettung ihrer Arbeitsplätze einzusetzen. Die Industriegewerkschaft Luftverkehr kündigte Kundgebungen am Mittwochmittag vor der Konzernzentrale in Frankfurt sowie in München, Hamburg und Berlin an. „Wir wollen allen da draußen, die die Macht der Entscheidung über die Zukunft unserer Lufthansa, unserer Arbeitsplätze und Existenzen in der Hand haben, zeigen, wer wir sind und dass es sich lohnt die Lufthansa Group mit all Ihren Mitarbeitern zu retten!“ Für den Morgen vor der virtuellen Hauptversammlung der Lufthansa am Donnerstag, die um 12.00 Uhr beginnt, hat UFO die Beschäftigten zu einer Mahnwache vor der Zentrale aufgerufen nach dem Motto: „Die Lufthansa-Belegschaft steht zum Kranich!“ In einer Insolvenz drohe der wirtschaftliche und soziale Kahlschlag, den alle Gewerkschaften zusammen verhindern müssten.



Seit dieser Woche ist die Lufthansa nicht mehr im Dax gelistet. Das ist bitter genug – zugleich aber eine der geringeren Sorgen des Luftfahrtkonzerns. Kurz vor der Hauptversammlung wird die Situation immer dramatischer.