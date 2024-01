Gesundheit Viele Patienten sind schneller in der Apotheke als ihr E-Rezept

Bei allen Problemen und Pannen: Es gibt auch Gewinner. Die Aktienkurse von Redcare Pharmacxy (ehemals Shop Apotheke) und DocMorris legten in den vergangenen Tagen tendenziell zu. Die Berenberg Bank hat die Kursziele für die beiden holländischen Versandapotheken kürzlich angehoben. Der elektronische Übertragungsweg soll künftig das Geschäft der Großversender erleichtern. Allerdings ist noch nicht ganz klar, auf welchem Weg die E-Rezepte künftig in den Versandapotheken am besten eingelöst werden. Bislang nutzen die meisten Deutschen ihre elektronische Gesundheitskarte zum Einlösen – über die entsprechenden Kartenlesegeräte in den Apotheken. Allerdings funktioniert die Steckkartenlösung nur in den Vor Ort-Apotheken – und nicht in den Versandapotheken.



Lesen Sie auch: Das E-Rezept ist nur der Anfang