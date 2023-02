Gesundheitskonzern Beschluss: Fresenius leitet Entflechtung von Dialysetochter FMC ein

Derzeit hält Fresenius rund ein Drittel an FMC. Wegen der Organisation der beiden Unternehmen als Kommanditgesellschaften auf Aktien fließen die Ergebnisse von FMC aber komplett in die Fresenius-Bilanz ein. Das wurde wegen schlechter Zahlen von FMC zunehmend zum Nachteil für Fresenius. Der Dialyse-Tochter machen ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen. Zudem starben viele Dialysepatienten an Covid-19.