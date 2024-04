Gesundheitsmanagement Das tun Unternehmen gegen den hohen Krankenstand

Die IW-Daten zeigen auch, dass das nicht in allen Branchen gleich gut gelingt. So sind in den gesellschaftsnahen Dienstleistungen – zum Beispiel im Bildungs- und Gesundheitssektor – Sportangebote und Stresstrainings vergleichsweise weit verbreitet. Dafür ist dort der Anteil der Unternehmen am geringsten, die ihre Mitarbeiter organisatorisch zu entlasten versuchen – oder es angesichts des Personalmangels hinbekommen.