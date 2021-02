Gesundheitstourismus Sonne, Strand, Coronaimpfung

Noch am meisten verspricht das Angebot des österreichischen Verlegers Christian W. Mucha. Auf seiner Seite impfreisen.at bietet der umtriebige Selfmade-Millionär gleich drei Preisklassen für die Kombination aus Reise und Spritze – „als Antwort auf das Versagen der EU“, wie er betont. Mögliche Ziele sind Ägypten, Dubai sowie Serbien. Dazu arbeitet Mucha an einer Art Impfgruppenreise, bei dem die Kunden in einem Flugzeug direkt vor Ort in Europa immunisiert werden können – und dies noch vor dem Abflug. Das Diskontangebot gibt es für 3000 bis 4000 Euro pro Person, das Vorzugsangebot für das Doppelte und ein Luxusangebot ab 20.000 Euro pro Person, „wer etwas ganz Exklusives will, wie die Präsidentensuite im Burj Al Arab in Dubai, bekommt auch dies“, so Mucha.