Getir-Deutschlandchef „Heute nennen wir es noch quick-commerce. In ein paar Jahren wird es einfach nur commerce heißen“

Erhoffen Sie sich durch das Franchise-Modell eine schnellere Expansion? Derzeit ist Getir in sieben deutschen Städten aktiv. In wie vielen Städten werden Sie in zwölf Monaten aktiv sein?

Natürlich wollen wir in Deutschland wachsen. Unsere konkreten Ziele für den deutschen Markt kann ich hier leider nicht offenlegen. Aber wir sehen in den anderen Märkten, in denen wir das Franchise-Modell eingeführt haben, dass es das Wachstum befördert. Es gibt sogar mehr Franchise-Interessierte, als wir annehmen können. Wir haben die ultraschnelle Lebensmittellieferung vor sieben Jahren erfunden. Unsere Ambitionen in Deutschland sind groß. Wir glauben fest daran, dass Kunden ihr Kaufverhalten auch hier dauerhaft ändern werden. Heute nennen wir das Geschäft noch quick-commerce, also Schnelllieferung. In ein paar Jahren wird es einfach nur commerce heißen: Handel. Es wird dann nichts Besonderes mehr sein, weil eine Mehrheit es so machen wird. Denn durch unseren Service bekommt man wahrhaftig Zeit geschenkt. Zeit, die man sinnvoller nutzen kann, als durch Supermärkte zu gehen.