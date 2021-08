GetYourGuide-Chef fordert Regulierungen „Google kann es sich leisten, Partner zu zerstören“

Je größer und erfolgreicher GetYourGuide wurde, umso mehr lockte der Mix aus rasantem Wachstum und hohen Margen Nachahmer an. „Jedes Geschäftsmodell im digitalen Raum ist an und für sich leicht digital zu kopieren“, so Reck. Bereits ab 2015 bauten das Online-Reisebüro Expedia und der weltgrößte Hotelvermittler Booking.com ähnliche Formate. Erfolgte der Angriff zunächst halbherzig, hat Corona die Dringlichkeit erhöht. Nun brauchen die Unternehmen für ihre Investoren eine Wachstumsgeschichte. Dass die so zu schreiben ist, zeigen die Empfehlungsplattform TripAdvisor und Tui. „Wobei wir natürlich diejenigen waren, von denen TripAdvisor und die Tui das kopiert haben“, so Reck etwas bitter.