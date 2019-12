Gewerkschaft Ufo Noch in diesem Jahr Streik bei der Lufthansa

27. Dezember 2019

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Bild: dpa Bild:

Für Passagiere der Lufthansa könnte das Jahresende stressig werden. Die Kabinengewerkschaft Ufo will heute ankündigen, wann sie in den nächsten Tagen zum Streik aufrufen will.