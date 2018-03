Gewerkschaft: Verdi macht mit Warnstreiks Druck in Telekom-Tarifrunde

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom untermauert die Gewerkschaft Verdi ihre Forderung nach höheren Löhnen mit ersten Warnstreiks. Am Freitag waren rund 5000 Beschäftigte in fast allen Bundesländern zu Ausständen aufgerufen. Schwerpunkt sei der deutschlandweit vertretene Kundenservice mit der Hotline, bei der Anrufer wohl schon mal länger warten müssten, sagte der zuständige Verdi-Vertreter Peter Praikow. Eine Zahl der tatsächlich Streikenden am Freitag wollte er nicht nennen.