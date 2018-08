Gewinnprognose erhöht: Fraport steigt bei Flughafen Hannover aus

"Schon seit geraumer Zeit hat es auf dem Markt großes Interesse am Erwerb unseres Anteils am Flughafen Hannover gegeben", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. Aber nicht nur der Kaufpreis gab den Ausschlag für die Trennung von der Beteiligung. Fraport verfolge bei seinen Beteiligungsflughäfen zumindest auf längere Sicht das Ziel, "möglichst einen Mehrheitsanteil zu erwerben oder zumindest einen maßgeblichen Einfluss auf die jeweilige Betreibergesellschaft auszuüben", sagte Schulte. Das war in Hannover offenbar nicht gegeben.