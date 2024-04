Glasfaserausbau: Deutsche Telekom will Anschlusszahlen erhöhen

Die Deutsche Telekom will das Tempo beim Anschluss von Haushalten an ihr Glasfasernetz drastisch erhöhen. „Ich rechne mit 450.000 neuen Glasfaserkunden in diesem Jahr“, sagt Telekom-Deutschland-Chef Srini Gopalan im Interview mit der WirtschaftsWoche. Das wäre eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.