Glasfaserausbau: „Hunderte Genehmigungsverfahren hängen gleichzeitig in der Luft“

Glasfaser-Vermarktungsoffensiven in Kleinstädten finden nicht immer genügend Haushalte, die mitmachen. Hat die Bevölkerung am Thema Glasfaser weniger Interesse als Politik und Unternehmen?

Auf dem Land, wo wir ausbauen, ist die Begeisterung groß. Aber in Kleinstädten erkennt aktuell noch nicht jeder, dass Glasfaser das Medium der Zukunft ist. Die Qualität der heutigen Versorgung ist dort gerade noch gut genug. Aber versuchen Sie mal, über das Kupfernetz ins Internet zu gehen, wenn Sie mehr als ein paar hundert Meter vom Verteilerkasten entfernt wohnen. Da kommen selten 50-Mbit-Übertragungsrate an, Videokonferenzen laufen nicht. Für kleinere Gewerbetreibende ist das eine Katastrophe. Wir von der UGG investieren unabhängig von einer Vorvermarktung. Wir haben auch schon an Orten ausgebaut, wo die Vorvermarktung eines Konkurrenten gescheitert war.