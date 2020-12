Globalisierungsindex: Das Coronavirus schadet der Globalisierung nur kurzfristig

Vor allem die Handelsströme seien zwar im Frühjahr heftig eingebrochen – noch schneller als in der Großen Depression oder in der Finanzkrise 2008. Doch schon im Sommer lag der Handel wieder beinahe auf dem Niveau vor der Pandemie. Getrieben werde diese Entwicklung auch von dem stark wachsenden Handel mit Gesundheitsprodukten in der Pandemie. Bei der aktuellen zweiten Welle in Europa seien die Einbrüche nicht mehr so stark wie im Frühjahr. Auch an den Finanzmärkten zeige sich bereits eine Erholung.