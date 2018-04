Go-Jek: Allianz steigt bei Mitfahrdienst aus Indonesien ein

In Indonesien, mit rund 250 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Südostasien, bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 50 Städten. In diesem Jahr will Go-Jek mit den Philippinen den ersten Auslandsmarkt erschließen und sich dann in andere südostasiatische Länder vorwagen. Die Firma konkurriert unter anderem mit dem Mitfahrdienst Grab, der das Südostasien-Geschäft von Uber übernimmt.