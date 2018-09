Golf-Fluglinien Etihad-Übernahme wäre ein Albtraum für Emirates

Emirates-Chef Tim Clark ist ein gelassener Mensch – bis jemand wissen will, wann er mit seinem Lokalrivalen Etihad aus Abu Dhabi fusioniert. „So oft ihr Medien das auch fragt: Da ist nichts dran“, haut der 68-Jährige dann mit einem verkniffenen Gesicht auf den Tisch. Kein Wunder, dass auch diesmal sofort ein hartes Dementi aus der Zentrale in einem Glaspalast am Flughafen Dubai kam, als die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf gleich mehrere anonyme Quellen berichtete, Emirates verhandle über einen Kauf von Etihad.