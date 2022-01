Größtes Glücksspiel-Zentrum Aktie von Casino-Betreiber in Macau bricht nach CEO-Verhaftung ein

Der Aktienkurs des Casino-Betreibers Macau Legend ist am Montag vorübergehend um über 20 Prozent eingebrochen. Nur einen Tag zuvor hatte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die Hongkonger Börse die Verhaftung seines Vorstandsvorsitzenden und Hauptgesellschafters Chan Weng Lin bekanntgegeben.