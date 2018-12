 Großauftrag: Hochtief und Implenia erhalten Auftrag für Teil der Münchener S-Bahn

EssenDer Baukonzern Hochtief hat einen Großauftrag für den Bau eines Teils der neuen Münchener S-Bahn-Strecke bekommen. Die Deutsche Bahn habe Hochtief und dem Partner Implenia einen Auftrag für den zentralen Haltepunkt Marienhof der zweiten Stammstrecke der S-Bahn in München erteilt, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. Die technische Federführung bei dem Auftrag mit einem Volumen von 400 Millionen Euro werde Implenia haben. Die Arbeiten vor Ort sollen im Sommer 2019 beginnen.