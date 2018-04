Großbritannien: Blaue Brexit-Pässe aus Frankreich? Britischer Drucker klagt

LondonEr sieht schlicht und unauffällig aus: Der britische Reisepass in dezentem dunkelblau. Doch seit einigen Wochen sorgt das Ausweisdokument, das für Brexit-Befürworter zu einem Symbol für ihre Souveränität von der EU geworden ist, in Großbritannien für Aufregung. Die Regierung in London hatte kürzlich den Auftrag für den Druck der Dokumente vergeben – und zwar an ein Unternehmen vom europäischen Kontinent.