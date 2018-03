Großbritannien: „Eine Demütigung“ – Neue Brexit-Pässe kommen aus Frankreich

Brexit-Befürworter waren begeistert, Premierministerin Theresa May bejubelte den Farbwechsel als „Ausdruck unserer Unabhängigkeit und Souveränität“. Wenige Monate später sorgt das Thema nun wieder für Schlagzeilen – und zwar keine, die bei Brexit-Freunden gut ankommen: Offenbar wird der blaue Pass in Zukunft nicht mehr auf der Insel hergestellt, sondern in Frankreich.