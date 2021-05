Gründer des TikTok-Eigners ByteDance tritt zurück Zhang Yiming hat kein Interesse „Menschen wirklich zu führen“

Unklar ist, wie der inzwischen zu den fünf reichsten Chinesen gehörende Manager mit seinen Stimmrechten nach dem Führungswechsel verfährt. Aktuell gehören ihm zwischen 20 und 30 Prozent an Bytedance und er verfügt über mehr als die Hälfte der Stimmrechte. In der Schwebe ist auch die Zukunft von TikTok in den USA, wo der frühere US-Präsident Donald Trump den Verkauf der amerikanischen Aktivitäten erzwingen wollte und schon Oracle und Walmart als Käufer benannt wurden.



