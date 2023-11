Gründer verlässt Konzern Signa braucht diesen Neuanfang ohne René Benko

Man mag zu René Benko stehen, wie man will. Fest steht: Er hat Großes geschaffen. Aus dem Nichts machte er seine Signa-Gruppe zu einem der wichtigsten Player im europäischen Immobilienmarkt. Areale wie das Goldene Quartier oder das Park Hyatt Hotel in Wien gehören zu seinem Reich, ebenso Handelsunternehmen wie Galeria, die KaDeWe-Gruppe oder die Schweizer Globus-Warenhäuser. Doch so wichtig Benko für den Aufbau der Signa-Gruppe auch war, so sehr bedroht er nun deren Erhalt. Zu viel Vertrauen hat der 46-Jährige zuletzt verspielt, zu angeschlagen ist sein Image, als dass er Signa noch aus der Krise führen könnte.